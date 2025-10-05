Uomini e Donne, tensione in studio: volano schiaffi, rischio censura

Caos a Uomini e Donne, al dating show di Maria De Filippi si arriva allo scontro: le anticipazioni trapelate, la tensione pare sia stata altissima.

Mentre molte ex coppie del programma continuano a far discutere addetti al gossip e fan (recenti le rotture di Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, e di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno) Uomini e Donne continua a proporre le sue nuove puntate su Canale 5, tra trono classico e over.

I due tronisti hanno iniziato a farsi conoscere dal pubblico, mentre per il trono over è ritornata di nuovo protagonista Gemma Galgani, con tanto di nuove frizioni (e non di certo a sorpresa) con Tina Cipollari.

Ovviamente, oltre alla messa in onda, per il programma continuano anche le registrazioni: stando alle nuove anticipazioni trapelate, pare che in studio sia avvenuto uno scontro di fuoco, con uno scontro fisico fra due partecipanti che potrebbe essere addirittura censurato.

Uomini e Donne, caos in studio: la dama è una furia e la scena rischia la censura

Stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni (e riprese anche da BlastingNews), durante la registrazione avvenuta al 30 settembre in studio a Uomini e Donne si è svolta una furiosa lite fra Isabella e Christian. Al centro studio, Mario Lenti ha raccontato come procedono le sue frequentazioni con Cinzia e Isabella, con quest’ultima che sta però anche vedendo da diversi giorni Christian.

I due hanno discusso rispetto ad alcuni episodi recenti e la dama pare sia stata furiosa: addirittura, è arrivata a schiaffeggiare il cavaliere, una scena che verrà probabilmente tagliata durante la messa in onda su Canale 5. Dopo la lite, come facilmente ipotizzabile, i due hanno deciso di interrompere ogni tipo di frequentazione.

Durante la registrazione è stata protagonista anche Gemma Galgani, scoppiata in lacrime per Mario; momento di emotività per la dama, che pare aver essere subito sotto i riflettori di questa nuova edizione. Federico Mastrostefano ha invece parlato con Agnese della loro conoscenza, con la dama che ha accusato l’ex tronista di non averle detto subito di essere attratto da lei solo a livello fisico.

I due si sono chiariti e Agnese ha deciso di rompere con Federico. Inizieranno presto delle nuove frequentazioni? Presto lo scopriremo in onda su Canale 5 con le nuove puntate trasmesse, mentre non mancheranno anche altre anticipazioni direttamente dalle registrazioni.