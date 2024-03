DISCARICA BARICELLA, PICCININI (M5S): “REGIONE CHIARISCA LA PROPRIA POSIZIONE SU IPOTESI DI NUOVA PROROGA. BISOGNA DIRE ADDIO UNA VOLTA PER TUTTE ALL’AMPLIAMENTO”

La Regione chiarisca la propria posizione sull’ampliamento della discarica di Baricella e dica addio una volta per tutte a questo scellerato progetto: è quanto chiede in una interrogazione Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle. “La proroga di 21 mesi concessa dalla Regione nell’agosto del 2018, e impugnata davanti al TAR sia dal Comune di Baricella che dal Comitato Pro Ambiente che si batte contro l’ampliamento della discarica, è ormai scaduta e comunque superata dalla volontà della Regione di ritirare l’autorizzazione concessa – ricorda Silvia Piccinini – Herambiente però, così come ha confermato i ricorsi presentati fino ad oggi, sembra non essere intenzionata a rinunciare al progetto. Ecco perché è necessario che, in attesa degli esiti dei ricorsi al TAR di Comune e Comitato previsti non prima del prossimo anno, la Regione chiarisca quale sia la propria posizione, dicendi chiaramente se è sua intenzione concedere un’altra proroga all’Autorizzazione Integrata Ambientale sul progetto di ampliamento. Al di là del percorso giudiziario, serve una posizione netta della Regione su una storia che va avanti da troppo tempo e che continua a preoccupare i cittadini di Baricella” conclude Silvia Piccinini.