Incendio distrugge oasi felina a Pianoro, Piccinini (M5S): “Regione valuti di contribuire alla ricostruzione ed aiutare i volontari”

La Regione aiuti la ricostruzione dell’oasi felina di Pianoro andata distrutta questa notte dalle fiamme: è quanto chiede Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo che un incendio ha devastato l’oasi felina di Pianoro, in provincia di Bologna: sono andate distrutte l’infermeria e altre nuove strutture, e otto gatti sono morti carbonizzati, mentre altri sono fuggiti via terrorizzati dalle fiamme.

“L’oasi è gestita da volontari che adesso dovranno fare i conti con la spese di ricostruzione di una struttura che l’incendio di questa notte ha distrutto per metà – aggiunge Silvia Piccinini – Sul loro sito è già partito un appello per trovare le risorse economiche necessarie e credo che anche la Regione possa contribuire in modo da garantire il funzionamento dell’oasi anche in futuro” conclude la capogruppo regionale M5S.