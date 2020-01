Passaggi a livello, Piccinini (M5S): “Poca sicurezza per automobilisti e pendolari. Regione installi almeno i photored”

“I due casi che si sono registrati in pochi giorni a Bologna e Casalecchio dimostrano l’assoluta necessità di un intervento da parte della Regione per la messa in sicurezza dei passaggi a livello lungo le nostre linee ferroviarie. In attesa di un piano strutturale per il loro superamento, crediamo sia necessario un intervento che possa garantire sicurezza sia per gli automobilisti, che per chi viaggia a bordo dei treni, come può essere per esempio l’installazione di photored e altri sistemi di rilevazione delle infrazioni”.

È quanto dichiara Silvia Piccinini, consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle, in merito all’incidente che si è sfiorato questa mattina tra un carro funebre e un treno a Casalecchio di Reno.

“Solo qualche giorno fa la stessa scena si è ripetuta in via della Salute a Bologna e soltanto la fortuna ha voluto che il bilancio di questi episodi non sia stato molto più grave – aggiunge Silvia Piccinini – Ecco perché ribadiamo l’urgenza di eliminare i passaggi a livello e nel periodo transitorio metterli davvero in sicurezza. In attesa che questo superamento si concretizzi, visto che la Regione rispondendo proprio a un mio question time in aula qualche settimana si era resa disponibile a investire più di 60 milioni di euro per quest’obiettivo, chiediamo che almeno si dia attuazione alla nostra risoluzione approvata a settembre del 2016 che prevedeva l’installazione di photored e sistemi di rilevazione fotografica delle infrazioni nei passaggi a livello più pericolosi per scongiurare gli attraversamenti di automobilisti indisciplinati. Il tema della sicurezza dei passaggi a livello – conclude Piccinini – non può essere più preso sottogamba, così come dimostrano i due casi in pochi giorni registrati a Casalecchio e Bologna”.