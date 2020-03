Coronavirus, Piccinini (M5S): “Nei supermercati poche mascherine per i lavoratori. Regione imponga l’obbligo come per tassisti e parrucchieri”

Mascherine e guanti monouso per tutti i dipendenti dei supermercati. È quanto chiede alla Regione Silvia Piccinini, consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle, nelle prossime ore per rendere ancora più efficaci i provvedimenti adottati per il contenimento del Coronavirus in Emilia-Romagna.

“È necessario che tutte le misure di sicurezza che la Regione ha predisposto nei giorni scorsi per alcune categorie di lavoratori particolarmente esposti, come tassisti e parrucchieri, siano estese anche ad altri settori, primo tra tutti quello della distribuzione alimentare – spiega Silvia Piccinini – Chi in questi giorni difficili sta uscendo solo per fare la spesa trova nei vari supermercati aperti disomogeneità nelle misure adottate per garantire la sicurezza di lavoratori e clienti. C’è chi ha predisposto pannelli di plexiglass, chi indossa mascherine e guanti, chi invece pur essendo sempre in contatto ravvicinato con il pubblico non è dotato di nessuna protezione, esponendo così se stesso e soprattutto gli altri a un rischio maggiore. Credo che sia necessario da parte della Regione individuare delle regole ben precise anche per questo settore visto che i supermercati sono gli unici a garantire una continuità nell’apertura giornaliera così come previsto dai vari decreti emessi fino a questo momento. Anche a fronte di una possibile difficoltà nel reperire questo tipo di strumentazione di sicurezza da parte delle catene di grande distribuzione – conclude la consigliera regionale M5S – crediamo che questi lavoratori che, con grande spirito di sacrificio lavorano incessantemente da ormai intere settimane a contatto con il pubblico, vadano tutelati, così come i clienti”