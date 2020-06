Emergenza Coronavirus: ok al riconoscimento del bonus sanitario anche agli autisti soccorritori

Entro agosto anche gli autisti soccorritori che operano in convenzione con il sistema sanitario regionale vedranno riconosciuto il bonus economico che la Regione ha previsto per l’emergenza Coronavirus: questa mattina, infatti, è stata approvata la risoluzione presentata dal MoVimento 5 Stelle che chiedeva un impegno della Giunta in questa direzione, in modo da uniformare il riconoscimento, inizialmente previsto solo per gli autisti dipendenti dal servizio sanitario regionale, anche a quelli in regime di convenzione e impegnati durante l’epidemia da Covid-19.

“Siamo soddisfatti di aver portato all’attenzione della Giunta e dell’Assemblea quella che se non risolta, avrebbe potuto essere un’ingiustizia creando operatori di serie A e di serie B – spiega la capogruppo Silvia Piccinini – A seguito delle nostre sollecitazioni abbiamo appreso che il bonus dovrebbe essere concesso entro la fine di agosto. Chiediamo alla Giunta quindi di procedere celermente e di fare lo stesso anche per gli operatori socio-sanitari”.