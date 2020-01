Radio Città del Capo, Benini-Piccinini (M5S): “Fare il possibile per evitare la chiusura”

“Si faccia il possibile per evitare la chiusura della redazione di Radio Città del Capo“. A sostenerlo sono Simone Benini e Silvia Piccinini, rispettivamente candidato alla presidenza e all’Assemblea Legislativa del MoVimento 5 Stelle.

“La decisione della proprietà rischia di azzerare una storia trentennale e un punto di riferimento dell’informazione non solo di Bologna – spiegano i due esponenti del MoVimento 5 Stelle – Oggi non è facile fare un’informazione corretta e imparziale, come non lo è parlare anche di temi e problemi che spesso non trovano spazio sui grandi canali di comunicazione. Un lavoro però che la redazione di Bologna ha portato sempre avanti con grande passione, dando spesso spazio a voci fuori dal coro come quella del MoVimento 5 Stelle su temi a noi molto cari come la lotta al gioco d’azzardo, le trivelle o la qualità dell’ambiente. Per questo chiediamo che si faccia di tutto per salvaguardare questo patrimonio e invitiamo le istituzioni ad avviare al più presto un confronto in tutte nelle sedi opportune” concludono Benini e Piccinini.