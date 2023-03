SALUTE, DA MAGGIO ONLINE SUL SITO DELLA REGIONE I DATI DEL REGISTRO TUMORI. PICCININI (M5S): “NOTIZIA CHE PREMIA LE NOSTRE BATTAGLIE. COSÌ PIÙ FACILE PUNTARE SULLA PREVENZIONE”

“Dopo anni di richieste e sollecitazioni finalmente i dati del registro regionale dei tumori saranno resi pubblici e accessibili a tutti. Un modo non solo per rendere più efficiente ed efficace le fasi di diagnosi e cura ma soprattutto per puntare con decisione sulla prevenzione”. È questo il commento di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo che questo pomeriggio l’assessore regionale alla sanità Raffaele Donini ha risposto a una interpellanza presentata dalla consigliera M5S che chiedeva quale fosse lo stato di avanzamento del Registro regionale dei tumori e quali i tempi per la pubblicazione dei dati complessivi.

“L’assessore ha assicurato che una volta completato il processo di miglioramento qualitativo dei dati di incidenza per l’anno 2018, verrà preparato un report online entro il mese di maggio, a cui sta lavorando l’IRCCS di Meldola, che conterrà l’analisi dei dati e dell’incidenza e che sarà reso integralmente disponibile all’interno del sito web della Regione – spiega Silvia Piccinini – In questo modo sarà possibile avere a disposizione i dati delle aziende sanitarie e delle singole patologie tumorali proprio per approfondire, non solo gli aspetti legati alla diagnosi e alla cura, ma soprattutto pensare a tutte le attività di prevenzione che la Regione può e deve mettere in campo. Avremo così uno strumento in più per combattere e monitorare la diffusione delle neoplasie sul nostro territorio e che sarà essenziale permettere in correlazione per la prima volta incidenza tumorale, mortalità e fattori ambientali, consentendo così di attuare azioni di pianificazione e prevenzione. Per questo sono molto soddisfatta della risposta data alla mia interpellanza che arriva dopo anni di richieste in Assemblea Legislativa sia in questa che nella passata legislatura. Adesso si proceda spediti alla pubblicazione dei dati” conclude la capogruppo regionale M5S.